Долар розвернувся на 180 градусів: названо новий курс валют в Україні
НБУ встановив довідковий курс долара на 27 квітня на позначці 27,14 грн, що на 13 копійок вище, ніж попереднього банківського дня. Офіційне євро водночас зафіксоване на рівні 29,33 грн, подорожчавши в такий спосіб на 20 копійок.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 27 квітня
100 доларів США – 2714 грн
100 євро – 2933 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар
Купівля – 27,29 грн/$
Продаж – 27,33 грн/$
Євро
Купівля – 29,59 грн/€
Продаж – 29,63 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 27,2 грн/$
Продаж – 27,4 грн/$
Євро
Купівля – 29,20 грн/€
Продаж – 29,5 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,28 грн/$
Продаж – 27,33 грн/$
Євро
Купівля – 29,30 грн/€
Продаж – 29,38 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:
долар – 27,01 грн;
євро – 29,13 грн.
В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.