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27 квітня • оновлено в 09:13
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Долар розвернувся на 180 градусів: названо новий курс валют в Україні

4.5т
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НБУ встановив довідковий курс долара на 27 квітня на позначці 27,14 грн, що на 13 копійок вище, ніж попереднього банківського дня. Офіційне євро водночас зафіксоване на рівні 29,33 грн, подорожчавши в такий спосіб на 20 копійок.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 27 квітня

100 доларів США – 2714 грн

100 євро – 2933 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Курс валют в банках

Долар

Купівля – 27,29 грн/$

Продаж – 27,33 грн/$

Курс долара в банках України

Курс долара в банках України

Скриншот

Євро

Купівля – 29,59 грн/€

Продаж – 29,63 грн/€

Курс євро в банках України

Курс євро в банках України

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,2 грн/$

Продаж – 27,4 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скриншот

Євро

Купівля – 29,20 грн/€

Продаж – 29,5 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,28 грн/$

Продаж – 27,33 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 29,30 грн/€

Продаж – 29,38 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:

  • долар – 27,01 грн;

  • євро – 29,13 грн.

В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня курс валют
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Автор не тупи. Куда он развернулся? Завтра он будет по 24.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Бедный доллар, гоняют его туда-сюда, поворачивают, разворачивают и только могучая гривня непоколебимо стоит на месте)
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