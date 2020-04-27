Долар розвернувся на 180 градусів: названо новий курс валют в Україні

НБУ встановив довідковий курс долара на 27 квітня на позначці 27,14 грн, що на 13 копійок вище, ніж попереднього банківського дня. Офіційне євро водночас зафіксоване на рівні 29,33 грн, подорожчавши в такий спосіб на 20 копійок.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 27 квітня
100 доларів США – 2714 грн
100 євро – 2933 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Курс валют в банках
Долар
Купівля – 27,29 грн/$
Продаж – 27,33 грн/$
Курс долара в банках України
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Євро
Купівля – 29,59 грн/€
Продаж – 29,63 грн/€
Курс євро в банках України
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Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 27,2 грн/$
Продаж – 27,4 грн/$
Курс долара в обмінниках
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Євро
Купівля – 29,20 грн/€
Продаж – 29,5 грн/€
Курс євро в обмінниках
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Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,28 грн/$
Продаж – 27,33 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скриншот
Євро
Купівля – 29,30 грн/€
Продаж – 29,38 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:
долар – 27,01 грн;
євро – 29,13 грн.
В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.
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