Офіційний курс гривні щодо долара на понеділок, 13 квітня, встановлений на рівні 27,2 грн/$, що на 3 копійки нижче за п'ятничний курс.

Про це повідомляє Національний банк України.

На думку банківських скарбників, у понеділок торги на міжбанківській валютній біржі відбуватимуться в діапазоні 27,10-27,30 грн/$.

Курс долара НБУ Скріншот

Курс на міжбанку

У п'ятницю, 10 квітня, міжбанківський ринок відкривався на рівні 27,17-27,20 грн/$. Надалі котирування демонстрували різноспрямований рух.

"Денний максимум склав 27,20-27,235 грн/$, з подальшим відкотом до денного мінімуму 27,14-27,16 грн/$ до завершення сесії", – розповів UBR директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Обсяг вільної ліквідності знизився на 2,7 млрд грн і склав 190,9 млрд грн, при цьому залишки банків на коррахунках в НБУ зменшилися на 1,6 млрд грн – до 36,9 млрд грн, а обсяг ліквідності, мобілізованої НБУ через депозитні сертифікати, знизився на 1,1 млрд грн – до 154 млрд грн.

Курс в обмінниках

Без різких курсових коливань обійшлися в п'ятницю, 10 квітня, і обмінні пункти.

Готівковий ринок 10 квітня відкривався котируваннями 27,35-27,39 грн/$, а до середини дня вони знизилися до 27,32-27,38 грн/$.

Курс на чорному ринку

USD 27,290/27,380;

EUR 29,471/29,584;

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара щодо гривні у п'ятницю, 10 квітня, виріс на 6 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,25 грн/$. Євро ж подорожчав щодо гривні на 6 копійок – до 29,63 грн.