Долар розвернувся і почав дорожчати: опубліковано свіжий курс валют в Україні
В Україні в середу, 10 червня, офіційний курс долара виріс на 4 копійки щодо гривні. Американська валюта встановилася на позначці 26,64 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 6 копійок і встановився на позначці 30,08 грн.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 10 червня
100 доларів США – 2664 грн (+4 коп.)
100 євро – 3008 грн (-6 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 26,5 грн/$
Продаж – 26,75 грн/$
Євро:
Купівля – 29,75 грн/€
Продаж – 30,27 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,65 грн/$
Продаж – 26,7 грн/$
Євро:
Купівля – 29,82 грн/€
Продаж – 30,05 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,67 грн/$
Продаж – 26,72 грн/$
Євро:
Купівля – 29,85 грн/€
Продаж – 29,95 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 9 червня, американська валюта подешевшала на 9 копійок і встановилася на позначці 26,6 грн/$. Євро при цьому подорожчав на 15 копійок і встановився на позначці 30,14 грн.