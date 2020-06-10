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10 червня • оновлено в 10:57
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Долар розвернувся і почав дорожчати: опубліковано свіжий курс валют в Україні

  • Долар почав рости після тривалого падіння

  • Євро, навпаки, перейшло до зміцнення

  • Ситуація на валютному ринку залишається стабільною

3.3т
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В Україні в середу, 10 червня, офіційний курс долара виріс на 4 копійки щодо гривні. Американська валюта встановилася на позначці 26,64 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 6 копійок і встановився на позначці 30,08 грн.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 10 червня

  • 100 доларів США – 2664 грн (+4 коп.)

  • 100 євро – 3008 грн (-6 коп.)

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 26,5 грн/$

  • Продаж – 26,75 грн/$

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,75 грн/€

  • Продаж – 30,27 грн/€

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,65 грн/$

  • Продаж – 26,7 грн/$

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,82 грн/€

  • Продаж – 30,05 грн/€

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,67 грн/$

  • Продаж – 26,72 грн/$

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,85 грн/€

  • Продаж – 29,95 грн/€

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 9 червня, американська валюта подешевшала на 9 копійок і встановилася на позначці 26,6 грн/$. Євро при цьому подорожчав на 15 копійок і встановився на позначці 30,14 грн.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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