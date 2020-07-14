Долар різко подорожчав: гривня перетнула психологічну позначку
Національний банк за добу опустив офіційний курс гривні щодо долара і євро. Американська валюта подорожчала на 13 копійок за добу, а європейська аж на 29 копійок. Таким чином долар у вівторок, 14 липня, встановився на позначці 27,08 грн, а євро – 30,68 грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 14 липня
100 доларів США – 2708 грн;
100 євро – 3068 грн.
НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,0 грн/$
Продаж – 27,2 грн/$
Євро:
Купівля – 30,2 грн/€
Продаж – 30,7 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,06 грн/$
Продаж – 27,17 грн/$
Євро:
Купівля – 30,68 грн/€
Продаж – 30,72 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,06 грн/$
Продаж – 27,18 грн/$
Євро:
Купівля – 30,4 грн/€
Продаж – 30,56 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після значного стрибка розвернувся. У найближчий тиждень, впевнені аналітики, гривня плавно піде вгору, а долар опуститься нижче за психологічну позначку у 27 грн/$.