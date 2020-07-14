Долар різко подорожчав: гривня перетнула психологічну позначку

Національний банк за добу опустив офіційний курс гривні щодо долара і євро. Американська валюта подорожчала на 13 копійок за добу, а європейська аж на 29 копійок. Таким чином долар у вівторок, 14 липня, встановився на позначці 27,08 грн, а євро – 30,68 грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 14 липня

100 доларів США – 2708 грн;

100 євро – 3068 грн.

Курс долара НБУ (Сайт НБУ)

Курс євро НБУ (Сайт НБУ)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,2 грн/$

Курс долара в банках (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,2 грн/€

Продаж – 30,7 грн/€

Курс євро в банках (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,06 грн/$

Продаж – 27,17 грн/$

Курс долара в обмінниках (Kurs.com)

Євро:

Купівля – 30,68 грн/€

Продаж – 30,72 грн/€

Курс євро в обмінниках (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,06 грн/$

Продаж – 27,18 грн/$

Курс долара на чорному ринку (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,4 грн/€

Продаж – 30,56 грн/€

Курс євро на чорному ринку (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після значного стрибка розвернувся. У найближчий тиждень, впевнені аналітики, гривня плавно піде вгору, а долар опуститься нижче за психологічну позначку у 27 грн/$.