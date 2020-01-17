Долар пробив нову позначку: аналітик пояснив, що буде з курсом

Курс гривні щодо долара в п'ятницю, 17 січня, виріс вище за психологічну позначку 24 грн/$. Однак експерти відзначають, що подальшого ослаблення національної валюти чекати не варто.

"Така динаміка спостерігається на тлі заяв заступника глави НБУ Дмитра Сологуба про те, що зниження облікової ставки в перспективі може проходити швидше, ніж прогнозувалося", – про це фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив у коментарі OBOZREVATEL.

Крім того, уряд України має намір з 1 лютого запустити програму кредитування малого бізнесу під 5-9%.

При цьому Нацбанк допускає, що зростання ВВП країни може бути нижче прогнозованих 3,5% через уповільнення темпів зростання в четвертому кварталі 2019 року.

"Зміцнення гривні потужно тисне на експортерів, податкові надходження від яких значно знизилися у першу половину січня. Крім цього, підписана торговельна угода між США і Китаєм посилить позиції американських товарів на китайському ринку, а зростаюча конкуренція китайського напрямку може посилити проблеми для українських експортерів" , – додав Шевчишин.

У результаті фінансовий аналітик спрогнозував, що в найближчій перспективі гривня не підніметься вище позначки 24 грн/$.

У найближчій перспективі гривня не підніметься вище позначки 24 грн / $

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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