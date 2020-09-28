Долар пробив максимальну позначку за рік: новий курс валют в Україні

Курс долара у понеділок, 28 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 28,26 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,87 грн (-2 коп.). Аналітики прогнозують і подальше знецінення гривні на цьому тижні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 28 вересня

1 долар США – 28,26 грн (+2 коп.)

1 євро – 32,87 грн (-2 коп.)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 28,19 грн/$

Продаж – 28,4 грн/$

Євро:

Купівля – 32,6 грн/€

Продаж – 33,08 грн/€

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$

Продаж – 28,32 грн/$

Євро:

Купівля – 32,77 грн/€

Продаж – 32,89 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,27 грн/$

Продаж – 28,30 грн/$

Євро:

Купівля – 32,78 грн/€

Продаж – 32,87 грн/€

Що буде з курсом долара в 2021 році

Oxford Eсonomics днями переглянув свої оцінки ситуації в Україні. Він вважає, що відносини з МВФ можуть погіршитися, а це створює великі макрофінансові ризики. "Втрата імпульсу до реформ після недавніх перестановок у Кабінеті міністрів і НБУ може все ж напружити відносини з МВФ під час поточної резервної програми", – йдеться у звіті.

У результаті аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні в 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.

З огляду на це наш уряд можна вважати найбільш песимістично налаштованим. Аналітик Володимир Мазуренко зі свого боку впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

"Зараз у нас складна економічна ситуація, і нам потрібно розуміти, що без девальвації гривні виконати навіть той дефіцитний бюджет буде дуже складно. Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший – матимемо плавне зростання наступного року й дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант – можемо отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", – вважає Володимир Мазуренко.

Ситуація буде залежати від позиції Національного банку, співпраці з МВФ, відновлення світової економіки, обсягу інвестицій у країни, що розвиваються, і т.д.

Аналітик Єгор Комов упевнений, що курс буде коливатися наступного року близько вже звичної позначки в 27 грн/$. "Я не думаю, що будуть причини для значної девальвації або ревальвації гривні. Загалом висока планова інфляція і значне зростання ВВП після падіння свідчать про те, що повинен значно подорожчати й долар. Однак в умовах усіх сформованих ситуацій, думаю, ми не будемо бачити значної девальвації", – прогнозує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчого тижня може додати близько 30 копійок і перейти чергову знакову позначку в 28,5 грн/$. Прийдешнє повернення ПДВ, загострення епідеміологічної ситуації та зміцнення американської валюти у світовому кошику вже найближчим часом підштовхне курс до упевненого зростання.