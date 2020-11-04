Долар помітно подорожчав через Трампа

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Долар помітно подорожчав через Трампа

Долар подорожчав на тлі посилення позицій американського лідера Дональда Трампа на виборах президента США.

Трамп, у разі невеликого відставання від кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, може оскаржити результати виборів. У цих умовах зростає попит на найбільш надійні активи, включаючи долар. Про це повідомляє "Інтерфакс".

У результаті курс євро до долара опустився у ході торгів до $1,1658 порівняно з $1,1722 на закритті попередньої сесії.

Американський долар додає відповідно 0,6% і 0,8% у парах з фунтом стерлінгів і австралійським доларом.

Водночас на тлі новин про вибори в США світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів.

На відкритті торгів Лондонської біржі знизився індекс FTSE 100, при розрахунку якого беруть акції 100 компаній з найбільшою капіталізацією.

На Паризькій біржі індекс CAC-40, який відображає середнє значення котирувань найбільших компаній, знизився на 1,4%.

На Франкфуртській фондовій біржі основний індекс DAX, який включає 30 найбільших акціонерних компаній Німеччини, на початку торгів впав на 1,7%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США проходять вибори президента. На цей пост претендують Трамп і Байден. Крім глави держави, американці також переоберуть Конгрес, віцепрезидента, 13 губернаторів штатів і місцеву владу.

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