Долар подорожчав за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

В Україні курс долара у понеділок, 22 жовтня, виріс на 6 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 28,19 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках знизився на 1 копійку і становить 32,54 грн/€.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні у відношенні до долара на позначці 28,18 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 15 копійок.

Курс гривні у відношенні до євро НБУ встановив на рівні 32,32 грн/€. Таким чином, за вихідні європейська валюта подорожчала на 7 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.