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Долар подорожчав: скільки коштує в українських банках

4.8тЧитати матеріал російською

В Україні курс долара в п'ятницю, 26 жовтня, виріс на 9 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 28,35 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках впав на 4 копійки і становить 32,47 грн/€.

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При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні у відношенні до долара на позначці 28,33 грн/$. Порівняно із попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 12 копійок.

Курс гривні у відношенні до євро НБУ встановив на рівні 32,34 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 21 копійку.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкт
НБУ
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Подзвыняк Эдуард
Подзвыняк Эдуард
Посмотрите на ЭТО https://gipsok.info/foto-peregorodki1.php
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