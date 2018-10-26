Долар подорожчав: скільки коштує в українських банках

В Україні курс долара в п'ятницю, 26 жовтня, виріс на 9 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 28,35 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках впав на 4 копійки і становить 32,47 грн/€.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні у відношенні до долара на позначці 28,33 грн/$. Порівняно із попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 12 копійок.

Курс гривні у відношенні до євро НБУ встановив на рівні 32,34 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 21 копійку.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.