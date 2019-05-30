В Україні несподівано підскочив курс долара

В Україні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 30 травня, долар подорожчав щодо гривні на 10 копійок.

Зокрема, середнє значення курсу гривні в продажу станом на 12:00 досягло 26,83 грн/$, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

Хоча спочатку торги на міжбанківському валютному ринку відкривалися на рівні 26,73 грн/$.

До цього НБУ встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,68 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 28 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Долар подорожчав щодо гривні на 10 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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