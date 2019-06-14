Долар подорожчав: опублікований свіжий курс валют в українських банках

В Україні курс долара в п'ятницю, 14 червня, піднявся на 2 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,61 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 4 копійки і становить 30,09 грн/€.

При цьому на міжбанківському валютному ринку станом на 11:15 середній курс долара склав 26,40/26,43 грн/$, а євро – 29,80/29,83 грн/€.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,31/26,39 грн/$, а євро – 29,68/29,80 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,41 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 1 копійку.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 29,82 грн/€.

Так, за день європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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