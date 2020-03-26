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26 березня • оновлено в 08:50
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Долар подорожчав і наблизився до психологічної позначки: курс на 26 березня

1.4т
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В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 26 березня склав 27,95 грн/$. Він підвищився на 18 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 16 копійок – до 30,26 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.

Курс НБУ на 26 березня

100 доларів США – 2795 грн

100 євро – 3026 грн

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

скріншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

скріншот

Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс виріс в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,2 грн/$, а купують по 27,8 грн/$.

Курс долара в банках

Курс долара в банках

скріншот

Європейську валюту продають по 30,6 грн/€, а купують по 29,5 грн/€.

Курс євро в банках

Курс євро в банках

скріншот

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,99 грн, а купують за 27,92 грн.

Євро ж у продажу коштує 30,3 грн, а в покупці – 30,24 грн.

Курс на міжбанку

Курс на міжбанку

скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 28,05 грн

Продаж – 28,2 грн

Долар на чорному ринку

Долар на чорному ринку

скріншот

Євро

Купівля – 30,0 грн

Продаж – 30,25 грн

Євро на чорному ринку

Євро на чорному ринку

скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 27,8 грн

Продаж – 28,3 грн

Долар в обмінниках

Долар в обмінниках

скріншот

Євро

Купівля – 29,5 грн

Продаж – 30,7 грн

Євро в обмінниках

Євро в обмінниках

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 25 березня склав 27,77 грн/$. Він знизився на 34 копійки в порівнянні з попереднім днем, євро же впав в ціні на 14 копійок – до 30,1 грн.

Власники пунктів обміну валюти в Києві говорять, що у них вистачає і доларів, і євро. Правда, люди в основному валюту не купують, а продають – міняють невеликі суми на гривні.

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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