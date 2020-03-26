Долар подорожчав і наблизився до психологічної позначки: курс на 26 березня

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 26 березня склав 27,95 грн/$. Він підвищився на 18 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 16 копійок – до 30,26 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.
Курс НБУ на 26 березня
100 доларів США – 2795 грн
100 євро – 3026 грн
Курс долара НБУ
скріншот
Курс євро НБУ
скріншот
Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках курс виріс в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,2 грн/$, а купують по 27,8 грн/$.
Курс долара в банках
скріншот
Європейську валюту продають по 30,6 грн/€, а купують по 29,5 грн/€.
Курс євро в банках
скріншот
Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався дисбаланс, що згодом має бути виправлено.
Курс на міжбанку
Долар продають за 27,99 грн, а купують за 27,92 грн.
Євро ж у продажу коштує 30,3 грн, а в покупці – 30,24 грн.
Курс на міжбанку
скріншот
Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 28,05 грн
Продаж – 28,2 грн
Долар на чорному ринку
скріншот
Євро
Купівля – 30,0 грн
Продаж – 30,25 грн
Євро на чорному ринку
скріншот
Курс в обмінниках
Долар
Купівля – 27,8 грн
Продаж – 28,3 грн
Долар в обмінниках
скріншот
Євро
Купівля – 29,5 грн
Продаж – 30,7 грн
Євро в обмінниках
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 25 березня склав 27,77 грн/$. Він знизився на 34 копійки в порівнянні з попереднім днем, євро же впав в ціні на 14 копійок – до 30,1 грн.
Власники пунктів обміну валюти в Києві говорять, що у них вистачає і доларів, і євро. Правда, люди в основному валюту не купують, а продають – міняють невеликі суми на гривні.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".