Долар подолає нову позначку: аналітики дали прогноз

Фінансові аналітики прогнозують, що наступного тижня курс долара до гривні продовжить знижуватися.

Готівковий долар у банках може впасти до 23 грн/$, повідомив експерт Вадим Іосуб у коментарі OBOZREVATEL.

Водночас, за його словами, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,3 грн/$.

Аналітик відзначив, що серед керівництва економічного блоку триває дискусія про те, що відбувається на валютному ринку і діях Національного банку України в зв'язку з цим.

"Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим, що відбувається без фундаментальних причин, і шкідливим для експортерів. У свою чергу прем'єр-міністр Олексій Гончарук нагадав, що зміцнення гривні добре для громадян України, тому що вони стають багатшими", – резюмував Іосуб.

Готівковий долар в банках може впасти до 23 грн / $

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Нижче курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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