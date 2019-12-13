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13 грудня • оновлено в 13:02
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Долар подолає нову позначку: аналітики дали прогноз

1.6т
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Фінансові аналітики прогнозують, що наступного тижня курс долара до гривні продовжить знижуватися.

Готівковий долар у банках може впасти до 23 грн/$, повідомив експерт Вадим Іосуб у коментарі OBOZREVATEL.

Водночас, за його словами, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,3 грн/$.

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Аналітик відзначив, що серед керівництва економічного блоку триває дискусія про те, що відбувається на валютному ринку і діях Національного банку України в зв'язку з цим.

"Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим, що відбувається без фундаментальних причин, і шкідливим для експортерів. У свою чергу прем'єр-міністр Олексій Гончарук нагадав, що зміцнення гривні добре для громадян України, тому що вони стають багатшими", – резюмував Іосуб.

Готівковий долар в банках може впасти до 23 грн / $

Готівковий долар в банках може впасти до 23 грн / $

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
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