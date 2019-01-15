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Долар подешевшав: скільки коштує у банках України

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В Україні курс долара у вівторок, 15 січня, знизився на 10 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 28,16 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на 16 копійок і становить 32,41 грн/€.

Новини
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Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 28,02 грн/$. Порівняно із попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 13 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 32,13 грн/€. Так, за день європейська валюта подешевшала на 33 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
НБУ
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