Долар подешевшав до 26,6 грн, а євро пробило психологічну позначку: як змінився курс

Валентина Гембарська Економіка 09:38, 9.06.2020 Оновлено: 09:49, 9.06.2020

В Україні офіційний курс долара знижується щодо гривні вже майже місяць. Національна валюта почала зміцнюватися відразу після першого етапу зняття карантину в країні.

У вівторок, 9 червня, американська валюта подешевшала на 9 копійок і встановилася на позначці 26,6 грн/$. Євро водночас подорожчало на 15 копійок і зупинилося на позначці 30,14 грн.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 9 червня

  • 100 доларів США – 2660 грн (-9 коп.)

  • 100 євро – 3014 грн (+15 коп.)

Курс валют
Скриншот
Курс валют
Скриншот

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Курс валют
Скриншот

Долар:

  • Купівля – 26,45 грн/$

  • Продаж – 26,55 грн/$

Курс валют
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,55 грн/€

  • Продаж – 30,25 грн/€

Курс валют
Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,63 грн/$

  • Продаж – 26,78 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,77 грн/€

  • Продаж – 30,08 грн/€

Курс валют
Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,60 грн/$

  • Продаж – 26,67 грн/$

Курс валют
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,72 грн/€

  • Продаж – 29,85 грн/€

Курс валют
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчим часом може перейти в новий коридор і відкотитися до 26,5 грн/$.

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