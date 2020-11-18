Долар побив місячний рекорд вартості: новий курс валют в Україні

У середу, 18 листопада, долар встановив місячний рекорд вартості – американська валюта впала до мінімуму за останні 30 днів – 28,1 грн. За добу він знизився на 1 копійку.

Євро стрибнув в ціні відразу на 15 коп. і встановився на позначці 33,39 грн. Банкіри вважають, що вже у грудні долар може підскочити до 29 грн/$.

OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют на всіх сегментах ринку.

Курс НБУ на 18 листопада

1 долар США – 28,10 грн (-1 коп.);

1 євро – 33,39 грн (+15 коп.)

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб підсумував, що на минулому тижні курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку. А вже на цьому тижні прогнозується зниження курсу долара до гривні.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн. Що стосується більш віддаленої перспективи, то до кінця року несподівану допомогу гривні може принести друга хвиля пандемії COVID -19", – пояснив експерт.

На думку опитаних банкірів, до кінця року долар буде коштувати в межах 29 грн. Серед причин ослаблення гривні назвали зростання випадків захворювання на коронавірус і посилення карантинних заходів.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,05 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 33,1 грн/€;

Продаж – 33,55 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,22 грн/$;

Продаж – 28,25 грн/$.

Курс долара в обмінниках Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,22 грн/€;

Продаж – 33,25 грн/€.

Курс євро в обмінниках Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,2 грн/$;

Продаж – 28,25 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,23 грн/€;

Продаж – 33,33 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Прогноз МВФ по курсу долара в Україні:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше банкіри сказали, скільки коштуватиме долар до кінця року в Україні.