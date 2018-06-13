Долар по 50 грн і заморожування зарплат: що загрожує Україні в разі дефолту

В Україні в 2019-му долар злетить до 50 грн, продаж валюти обмежать, ціни підскочать, а зростання зарплат і пенсій заморозять. Такий сценарій можливий, якщо країна не збере $ 18 млрд на погашення та обслуговування боргів і оголосить дефолт. Без зовнішньої допомоги впоратися з таким навантаженням - непосильне завдання. І якщо не продовжити співпрацю з МВФ, Україна може повторити долю Венесуели.

OBOZREVATEL розібрався, чим загрожує Україні відмова від співпраці з головним кредитором.

Україна без МВФ: долар по 50 і заморожені зарплати

Україні в наступному році загрожує дефолт, якщо не вдасться зібрати як мінімум $ 18 млрд, грошей на обслуговування і погашення боргів не буде. І єдиний вихід у такій ситуації - оголосити себе банкрутом, втратити кредитний рейтинг і довіру інвесторів. Як наслідок - різке падіння гривні і стрибок цін. Резерви НБУ в валюті на даний момент складають близько $ 16 млрд і без зовнішньої допомоги країна зі своїми боргами не впорається.

Після оголошення дефолту на зовнішніх ринках перестануть довіряти і Україні, і всім українським компаніям. Країна, яка оголосила себе банкрутом, не може отримати новий кредит, залучити інвестиції. Фактично банкрутство загрожує ізоляцією від світових фінансових ринків. З усім українським бізнесом іноземні партнери почнуть працювати тільки за передоплатою, скоротиться приплив валюти в країну. І якщо зараз долар по 30 грн до кінця року здається "песимістичним прогнозом", то в таких умовах можливий курс і більше 50 грн / $.

Дефіцит валюти в країні спровокує подорожчання всього імпорту - починаючи від бензину і закінчуючи бананами. За різними оцінками, приблизно п'ята частина споживчого кошика українця - товари і послуги, які купуються за кордоном. Девальвація згодом призведе до різкого зростання цін. Так, в 2015-му при падінні курсу національної валюти з 15 грн до 25 грн/ $ інфляція склала 43,3%!

Падіння попиту, зменшення ділової активності, безробіття, скорочення бюджетних надходжень, урізання соціальних програм, заморожування пенсій і зарплат - такий прогноз може стати реальністю вже через лічені місяці.

Кардинально змінити бізнес-клімат і залучити достатню кількість інвестицій за такий короткий період часу не вдасться. Єдиний вихід - погашати старі борги за рахунок нових. Маяк для більшості інвесторів і кредиторів України - МВФ. Саме від успішної програми з Фондом залежить макрофінансова допомога ЄС, деякі програми ЄБРР, Світового банку, рейтинг України на зовнішніх ринках запозичення.

До чого призводить дефолт

Україна не перша держава, яка опинилася на межі банкрутства. Ті, кому вдалося уберегтися від дефолту, з часом відновили платіжну спроможність. Однак є і негативні приклади.

Аргентина в 2001 році після оголошення дефолту на три роки залишилася без зовнішніх інвестицій, курс аргентинського песо впав до рівня 1/100, зарплати і пенсії в 2001-му урізали на 13%, за тиждень з рахунку можна було зняти не більше $ 250. Крім того, за рік кількість бідного населення зросла з 28,9% до 35,4%, уряд не виплатило 1,4 млн пенсій. Причиною такого падіння стала неправильна політика держави і розрив з МВФ.

Кілька років тому дефолт пережила Греція. Так, країна не змогла виплатити МВФ 1,54 млрд євро. Владі довелося ввести обмеження на рух капіталу - за день в банкоматі можна було зняти не більше 50 євро, банки закрилися на три тижні, на АЗС ввели обмеження на продаж бензину, пенсійний вік довелося підняти до 67 років, податки для бізнеси підвищили з 13% до 24%, частина підприємств збанкрутувала.

Рекордсменом за кількістю дефолтів можна вважати Венесуелу. Останній раз країна оголошувала себе банкрутом в минулому році. Тоді рівень інфляції склав 2616% (для порівняння, в Україні за підсумками минулого року - близько 13,7%), курс національної валюти впав в 7 разів, з'явився дефіцит товарів першої необхідності, рівень смертності серед новонароджених виріс в 100 разів, мінімальна зарплата опустилася до рівня $ 6.

До не менш плачевних наслідків призвів дефолт в Мексиці в 1994 році. Уряд був змушений підвищувати ціни і заморожувати соціальні виплати і зарплати, держава втратила довіру іноземних кредиторів. 700 тис. осіб втратили роботи, в два рази зменшився обсяг виробництва автомобілів, 2 млн сімей опинилися за межею бідності, а 20 тис. Підприємств збанкрутували.

Щоб врятуватися від дефолту, Україні доведеться виконати рекомендації МВФ, в тому числі підвищити тариф на газ. Співпраця з Фондом дасть можливість стабільно обслуговувати зовнішній борг. Згідно з оцінками уряду, вже в 2021-му зростання ВВП складе 6,3%. Такі темпи дозволять не тільки справлятися з борговим навантаженням, а й поступово скорочувати зовнішній борг.