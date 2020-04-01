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1 квітня • оновлено в 11:19
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Долар по 50 грн: екстрасенс попередив Україну про стрибок курсу

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В Україні незабаром можуть провести нові вибори, які нібито приведуть до росту долара до позначки в 50 гривень.

Такий прогноз озвучив в інтерв'ю OBOZREVATEL відомий екстрасенс і політолог, фіналіст 7-го сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

За його словами, на країну чекає зміна влади і ситуація з новими виборами стане дуже важкою для країни.

Долар по 50 грн: екстрасенс попередив Україну про стрибок курсу

Долар по 50 грн: екстрасенс попередив Україну про стрибок курсу

"Долар сильно підніметься. Більше 50. Потім назад практично немає шансів повернутися. Так що, поки нам нічого доброго чекати не слід. Хоча буде хороше. Але набагато пізніше", – розповів Іманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НБУ дав прогноз по курсу долара на квітень: із 31 березня по 1 квітня знизиться на 40 коп./$ до рекордних для карантину 27,6 грн/$.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
долар
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