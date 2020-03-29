Головна Новини
29 березня • оновлено в 23:35
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар по 29 грн і сильна інфляція: Кабмін затвердив новий макропрогноз

1.6т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19.

Про це в Telegram у неділю, 29 березня, за результатами позачергового засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", – зазначив він.

Долар по 29 грн і сильна інфляція: Кабмін затвердив новий макропрогноз

Колаж

Головні цифри в оновленому прогнозі:

  • номінальний ВВП – 4 трлн гривень;

  • зростання інфляції – 2,9% (із 5,6% до 8,7%);

  • курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5;

  • середня зарплата за місяць – 11 тисяч гривень (урахуванням інфляції не зміниться порівняно з 2019 роком);

  • рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% більше, ніж у 2019-му).

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів підтримав рішення про спрощення отримання допомоги через безробіття на період карантину.

Уряд також має намір скоротити зарплату топ-чиновників і запропонувати Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 122,945 млрд, а витрати збільшити на 79,215 млрд гривень через COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Дарина Дурова
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какие неисправимые оптимисты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги