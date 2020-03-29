Долар по 29 грн і сильна інфляція: Кабмін затвердив новий макропрогноз

Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19.

Про це в Telegram у неділю, 29 березня, за результатами позачергового засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", – зазначив він.

Колаж

Головні цифри в оновленому прогнозі:

номінальний ВВП – 4 трлн гривень;

зростання інфляції – 2,9% (із 5,6% до 8,7%);

курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5;

середня зарплата за місяць – 11 тисяч гривень (урахуванням інфляції не зміниться порівняно з 2019 роком);

рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% більше, ніж у 2019-му).

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів підтримав рішення про спрощення отримання допомоги через безробіття на період карантину.

Уряд також має намір скоротити зарплату топ-чиновників і запропонувати Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 122,945 млрд, а витрати збільшити на 79,215 млрд гривень через COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!