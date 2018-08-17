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Долар по 28: в Нацбанку пояснили, чому падає гривня

24.3тЧитати новину російською

В Україні долар встановився на позначці в 27,9 грн. У Національному банку пояснили такий стрибок збільшенням попиту на іноземну валюту через сезонні, ситуативні і психологічні фактори.

"Позначається сезонне збільшення попиту з боку імпортерів енергоресурсів, які потребують валюти для розрахунків за газ і за нафтопродукти (для раннього початку збору врожаю) і з боку імпортерів товарів і послуг споживчого напряму (електроніка, харчові продукти, туризм тощо), що є наслідком зростання доходів населення", - пояснили в прес-службі НБУ.

Крім того, вже традиційно напередодні осені зменшується пропозиція валюти з боку населення на готівковому ринку, що впливає на міжбанківський валютний ринок.

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Нацбанк пояснив, що згладжує тільки ті значні коливання курсу, які відбуваються внаслідок ситуативних чинників. Якщо фактори, які склалися в економіці, зумовлюють тиск на ослаблення або посилення курсу, то курс повинен рухатися у відповідному напрямку, і НБУ не протидіє цьому руху.

"Завдання Нацбанку - не утримувати курс гривні на певному рівні, а зменшити інтенсивність коливань курсу гривні і, отже, запобігти погіршенню очікувань і формування ризиків для зниження інфляції", - заявили в НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок долар і євро переступили нову позначку щодо гривні.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
доларНБУкурс валют
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
вот тебе бабка и весьмирснами..
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Не каждый расовоправильный укрозоид вот так вот сходу вспомнит, что такое гривня, когда доллар скоро по 100 и надо уже присматривать себе свечной заводик в Воронеже и пару акционеров Газпрома в швейцары.
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Павлов Дмитрий, да пора присмотреть кому ты будешь горшки мыть и батинки чистить. Осталось немножко
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ох уж эти санкции...
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