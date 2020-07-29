У Мінекономіки пояснили, чим Україна "заплатить" за дешевий долар

Зміцнення гривні у 2021-му році до 27-28 грн за долар знизить ВВП на 0,2%-0,5%.

Такий прогноз міститься в проєкті відповідної постанови, яка фігурує в порядку денному Кабінету міністрів в середу.

Згідно з документом, при середньорічному курсі 27 грн/$1 приріст реального ВВП в порівнянні з базовим сценарієм у 2021 році скоротиться на 0,5 п.п., при курсі 28 грн/$1 – на 0,2 п.п.

"При середньорічному курсі 28 грн/$1 приріст реального ВВП скоротиться на 0,2 п.п., при цьому обсяг імпорту товарів і послуг збільшиться в реальному вимірі на 0,24 п.п., тоді як експорт товарів і послуг скоротиться на 0,21 п.п., кінцеві витрати домогосподарства – на 0,02 п.п. і валове нагромадження основного капіталу на 0,03 п.п.", – вказало Мінекономіки у пояснювальній записці.

Зокрема, стурбованість з приводу можливого формування в 2021 році більше міцної гривні, ніж прогнозувалося, висловив Національний банк. Таким чином, в доопрацьованому макропрогнозі були уточнені прогнозні показники курсу гривні.

При цьому, згідно з проєктом прогнозу на найближчі три роки, в 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%.

"У доопрацьованому прогнозі на 2021-2023 роки уточнено припущення щодо обмінного курсу гривні до долара США, враховуючи проведені технічні консультації з представниками НБУ та отримані позиції експертного середовища в рамках проведення чергового консенсус-опитування", – сказано в документі.

Зазначається, що НБУ висловив застереження щодо можливого формування у 2021 році більш міцної гривні, ніж попередньо було закладено до припущень прогнозу.

Також представлені прогнозні курси гривні на 2021 рік:

ICU – 29,0 грн за долар

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" – 29,4 грн за долар

УкрСиббанк – 30,0 грн за долар

Міжнародний центр перспективних досліджень – 28,2 грн за долар

МВФ – 28,9 грн за долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара має бути близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери. Відтоді гривня дуже сильно обвалилася щодо євро та долара.

Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували й економісти, і колишні чиновники.

Якщо завдання президента виконають і курс долара підвищать до 30 грн/$, то інфляція прискориться на 2,2%, подорожчає комуналка, бензин і газ. Пізніше стало відомо, якими будуть інші наслідки обвалу гривні.

22 липня міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що укріплення гривні до 26–25 грн/$ не має бути. На його думку, національна валюта повинна зупинитися на позначці у 27–28 грн за долар.

Пізніше глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що уряд не веде переговорів з НБУ про ослаблення гривні до 30 грн/$, незважаючи на заяви окремих міністрів.