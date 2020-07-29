Долар по 28 грн коштуватиме Україні 0,2-0,5% ВВП, – Мінекономіки

Зміцнення гривні у 2021-му році до 27-28 грн за долар знизить ВВП на 0,2%-0,5%.

Такий прогноз міститься в проєкті відповідної постанови, яка фігурує в порядку денному Кабінету міністрів в середу.

При цьому, згідно з проєктом прогнозу на найближчі три роки, в 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%.

"У доопрацьованому прогнозі на 2021-2023 роки уточнено припущення щодо обмінного курсу гривні до долара США, враховуючи проведені технічні консультації з представниками НБУ та отримані позиції експертного середовища в рамках проведення чергового консенсус-опитування", – сказано в документі.

Зазначається, що НБУ висловив застереження щодо можливого формування у 2021 році більш міцної гривні, ніж попередньо було закладено до припущень прогнозу.

Також представлені прогнозні курси гривні на 2021 рік:

ICU – 29,0 грн за долар

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" – 29,4 грн за долар

УкрСиббанк – 30,0 грн за долар

Міжнародний центр перспективних досліджень – 28,2 грн за долар

МВФ – 28,9 грн за долар

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