Долар по 24: економісти пророкують рекордне подорожчання гривні

В Україні вже найближчим часом курс гривні може пробити позначку в 24 грн/$, що стане найсильнішим зміцненням гривні за останні два роки.

Про це заявили економісти в статті для сайту НВ. Зокрема такої думки дотримується директор департаменту казначейства і фондових ринків Правекс Банку Артем Красовський. За його словами, курс гривні може пробити позначку в 24 грн/$.

"Перш за все, це буде залежати від НБУ і від того, наскільки активно він буде абсорбувати в резерви надлишки валюти з ринку", - сказав експерт.

З ним солідарний начальник управління інвестиційно-торгового бізнесу Банку Альянс Станіслав Лисянський. "На даний момент не спостерігається глобально серйозних причин для зміни тренду, крім суттєвого зменшення прибутковості за випусками нових ОВДП з боку Мінфіну. Наступне рішення по обліковій ставці НБУ буде тільки у вересні. Тому попит з боку нерезидентів повинен бути на колишньому рівні. Таким чином якщо НБУ не буде масово скуповувати валюту з ринку, то є всі шанси до кінця серпня пробити позначку 24 гривень за один долар США", - сказав він.

Олександр Мартиненко з ICU також очікує, що до кінця поточного року курс гривні може пробити 24 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в середу, 31 липня, опустився на 27 копійок, що стало своєрідним рекордом для гривні.

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