Долар пішов униз: з'явився свіжий курс валют у банках України

В Україні курс долара в середу, 19 червня, знизився на 2 копійки.
Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,52 грн/$, свідчать дані банківських установ.
Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 16 копійок і становить 29,83 грн/€.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,38 грн/$.
Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 4 копійки.
Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 29,52 грн/€.
Так, за день європейська валюта подешевшала на 24 копійки.
Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.
Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".