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3 лютого • оновлено в 10:06
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Долар перевищив 25 гривень: що буде з курсом далі

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В Україні банкіри очікують, що в перші дні лютого курс долара закріпиться у районі 25 грн/$, але гривня може подешевшати ще сильніше.

Прогнозний діапазон на кінець цього тижня: 24,9–25,35 грн/$. Про це повідомляє liga.net.

При цьому з початку січня гривня вже подешевшала на 5,4%. Підсумок першого місяця 2020 року для американської валюти – "плюс" 1,28 грн/$.

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За словами експертів, на початку року девальвацію гривні можна було пояснити відсутністю аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики.

Банкіри відзначили, що до цього фактору в лютому додалися незвично великі відшкодування ПДВ. Всього за січень податкова виплатила експортерам 17,7 млрд грн компенсацій – вся сума вийшла на ринок тільки після свят.

В Україні банкіри очікують, що в перші дні лютого курс долара закріпиться у районі 25 грн/$, але гривня може подешевшати ще сильніше

В Україні банкіри очікують, що в перші дні лютого курс долара закріпиться у районі 25 грн/$, але гривня може подешевшати ще сильніше

Національний банк України в понеділок, 3 лютого, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,02 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 11 копійок.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
національний банк України гривня долар
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