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2 червня • оновлено в 11:06
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Долар падає вже тиждень поспіль: названо новий курс валют в Україні

  • За останній тиждень гривня сильно зміцнилася щодо долара

  • Американська валюта в Україні подешевшала до 26,81 грн\$

  • Європейська валюта встановилася на позначці 29,8 грн\€

3.8т
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Національний банк встановив офіційний курс долара на 2 червня на позначці 26,81 грн/$. Американська валюта подешевшала щодо гривні на 5 копійок за добу.

Євро водночас зупинилося на позначці 29,80 грн, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 2 червня

  • 100 доларів США – 2681 грн (-5 коп.)

  • 100 євро – 2980 грн (-12 коп.)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 26,68 грн/$

  • Продаж – 26,89 грн/$

Курс валют

Курс валют

Євро:

  • Купівля – 29,42 грн/€

  • Продаж – 29,89 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,84 грн/$

  • Продаж – 26,94 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,54 грн/€

  • Продаж – 29,70 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,75 грн/$

  • Продаж – 26,82 грн/$

Курс валют

Курс валют

Євро:

  • Купівля – 29,48 грн/€

  • Продаж – 29,58 грн/€

Курс валют

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на 1 червня було встановлено на позначці 26,86 грн/$, а євро – 29,92 грн.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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