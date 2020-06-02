Долар падає вже тиждень поспіль: названо новий курс валют в Україні

Американська валюта в Україні подешевшала до 26,81 грн\$

Національний банк встановив офіційний курс долара на 2 червня на позначці 26,81 грн/$. Американська валюта подешевшала щодо гривні на 5 копійок за добу.

Євро водночас зупинилося на позначці 29,80 грн, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 2 червня

100 доларів США – 2681 грн (-5 коп.)

100 євро – 2980 грн (-12 коп.)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют

Курс валют

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 26,68 грн/$

Продаж – 26,89 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,42 грн/€

Продаж – 29,89 грн/€

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,84 грн/$

Продаж – 26,94 грн/$

Євро:

Купівля – 29,54 грн/€

Продаж – 29,70 грн/€

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,75 грн/$

Продаж – 26,82 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,48 грн/€

Продаж – 29,58 грн/€

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на 1 червня було встановлено на позначці 26,86 грн/$, а євро – 29,92 грн.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!