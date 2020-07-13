Долар опустився нижче 27 гривень: скільки коштує валюта в обмінниках і банках

Офіційний курс долара в понеділок, 13 липня, знизився на 2 копійки і встановився на рівні 26,95 грн (-2 коп.). Довідковий курс євро становить 30,39 грн (-1 коп.).

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 8 липня

100 доларів США – 2695 грн;

100 євро – 3039 грн.

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют (Сайт НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,85 грн/$

Продаж – 27,15 грн/$

Курс валют (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,10 грн/€

Продаж – 30,67 грн/€

Курс валют (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,98 грн/$

Продаж – 27,08 грн/$

Курс валют (Kurs.com)

Євро:

Купівля – 30,57 грн/€

Продаж – 30,69 грн/€

Курс валют (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,08 грн/$

Курс валют (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,29 грн/€

Продаж – 30,42 грн/€

Курс валют (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після значного стрибка розвернувся. У найближчий тиждень, впевнені аналітики, гривня плавно піде вгору, а долар опуститься нижче психологічної позначки в 27 грн/$.