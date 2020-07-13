Долар опустився нижче 27 гривень: скільки коштує валюта в обмінниках і банках
В Україні подешевшає долар.
Офіційний курс долара в понеділок, 13 липня, знизився на 2 копійки і встановився на рівні 26,95 грн (-2 коп.). Довідковий курс євро становить 30,39 грн (-1 коп.).
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 8 липня
100 доларів США – 2695 грн;
100 євро – 3039 грн.
Курс валют (Сайт НБУ)
Курс валют (Сайт НБУ)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,85 грн/$
Продаж – 27,15 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 30,10 грн/€
Продаж – 30,67 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,98 грн/$
Продаж – 27,08 грн/$
Курс валют (Kurs.com)
Євро:
Купівля – 30,57 грн/€
Продаж – 30,69 грн/€
Курс валют (Kurs.com)
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,0 грн/$
Продаж – 27,08 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 30,29 грн/€
Продаж – 30,42 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після значного стрибка розвернувся. У найближчий тиждень, впевнені аналітики, гривня плавно піде вгору, а долар опуститься нижче психологічної позначки в 27 грн/$.