Долар опустився, а євро подорожчало до психологічної позначки: названо курс валют у банках і обмінниках
НБУ знизив офіційний курс долара на 3 червня на 2 копійки та встановив на позначці 26,79 грн/$. Американська валюта дешевшає щодо гривні вже більш ніж тиждень і опускається до рекордно низьких показників за весь період карантину.
Євро водночас не демонструє єдиної динаміки – європейська валюта скаче в ціні. Станом на 3 червня євро зупинилося на позначці 29,91 грн, що на 11 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.
Про це сказано на сайті НБУ.
Курс НБУ на 3 червня
100 доларів США – 2679 грн (-2 коп.)
100 євро – 2991 (+11 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,60 грн/$
Продаж – 26,89 грн/$
Євро:
Купівля – 29,50 грн/€
Продаж – 30,0 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,77 грн/$
Продаж – 26,90 грн/$
Євро:
Купівля – 29,57 грн/€
Продаж – 29,84 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,75 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Євро:
Купівля – 29,57 грн/€
Продаж – 29,75 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на 1 червня було встановлено на позначці 26,86 грн/$, а євро – 29,92 грн.