НБУ знизив офіційний курс долара на 3 червня на 2 копійки та встановив на позначці 26,79 грн/$. Американська валюта дешевшає щодо гривні вже більш ніж тиждень і опускається до рекордно низьких показників за весь період карантину.

Євро водночас не демонструє єдиної динаміки – європейська валюта скаче в ціні. Станом на 3 червня євро зупинилося на позначці 29,91 грн, що на 11 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс НБУ на 3 червня

100 доларів США – 2679 грн (-2 коп.)

100 євро – 2991 (+11 коп.)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,60 грн/$

Продаж – 26,89 грн/$

Євро:

Купівля – 29,50 грн/€

Продаж – 30,0 грн/€

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,77 грн/$

Продаж – 26,90 грн/$

Євро:

Купівля – 29,57 грн/€

Продаж – 29,84 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,75 грн/$

Продаж – 26,85 грн/$

Євро:

Купівля – 29,57 грн/€

Продаж – 29,75 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на 1 червня було встановлено на позначці 26,86 грн/$, а євро – 29,92 грн.