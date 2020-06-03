Долар сильно опустився, а євро подорожчало до 30 грн: курс валют у банках і обмінниках

За останній час гривня сильно зміцнилася щодо долара, але істотно просіла щодо євро

Долар в Україні дешевшає вже більш ніж тиждень

НБУ знизив офіційний курс долара на 3 червня на 2 копійки і встановив на позначці 26,79 грн/$. Американська валюта дешевшає по відношенню до гривні вже понад тиждень і опускається до рекордно низьких позначок за весь період карантину.

Євро при цьому навпаки не демонструє єдиної динаміки – європейська валюта скаче в ціні. Станом на 3 червня євро встановлений на позначці 29,91 грн, що на 11 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс НБУ на 3 червня

100 доларів США – 2679 грн (-2 коп.)

100 євро – 2991 (+11 коп.)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,60 грн/$

Продаж – 26,89 грн/$

Євро:

Купівля – 29,50 грн/€

Продаж – 30,0 грн/€

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,77 грн/$

Продаж – 26,90 грн/$

Євро:

Купівля – 29,57 грн/€

Продаж – 29,84 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,75 грн/$

Продаж – 26,85 грн/$

Євро:

Купівля – 29,57 грн/€

Продаж – 29,75 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на 1 червня був встановлений на позначці 26,86 грн/$, а євро – 29,92 грн.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram