Долар сильно опустився, а євро подорожчало до 30 грн: курс валют у банках і обмінниках

НБУ знизив офіційний курс долара на 3 червня на 2 копійки і встановив на позначці 26,79 грн/$. Американська валюта дешевшає по відношенню до гривні вже понад тиждень і опускається до рекордно низьких позначок за весь період карантину.
Євро при цьому навпаки не демонструє єдиної динаміки – європейська валюта скаче в ціні. Станом на 3 червня євро встановлений на позначці 29,91 грн, що на 11 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
Про це сказано на сайті НБУ.
Курс НБУ на 3 червня
100 доларів США – 2679 грн (-2 коп.)
100 євро – 2991 (+11 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,60 грн/$
Продаж – 26,89 грн/$
Євро:
Купівля – 29,50 грн/€
Продаж – 30,0 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,77 грн/$
Продаж – 26,90 грн/$
Євро:
Купівля – 29,57 грн/€
Продаж – 29,84 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,75 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Євро:
Купівля – 29,57 грн/€
Продаж – 29,75 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на 1 червня був встановлений на позначці 26,86 грн/$, а євро – 29,92 грн.
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