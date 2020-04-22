Долар не зміг подолати психологічну позначку: курс валют на 22 квітня

Валентина Гембарська Економіка 08:35, 22.04.2020 Оновлено: 09:33, 22.04.2020

НБУ встановив довідковий курс долара на 22 квітня на позначці 27,08 грн, що на 1 копійку вище, ніж за день до цього. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,35 грн, таким чином він подешевшав на 7 копійок за добу.

Про це зазначено на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 22 квітня

100 доларів США – 2708 грн

100 євро – 2935 грн

Курс долара НБУ
Скриншот
Курс євро НБУ
Скриншот

Курс валют в банках

Курс валют у банках
Скриншот

Долар

Купівля – 26,99 грн/$

Продаж – 27,38 грн/$

Курс долара у банках України
Скриншот

Євро

Купівля – 29,03 грн/€

Продаж – 29,68 грн/€

Курс євро у банках України
Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,2 грн/$

Продаж – 27,4 грн/$

Курс долара в обмінниках
Скриншот

Євро

Купівля – 29,46 грн/€

Продаж – 29,53 грн/€

Курс євро в обмінниках
Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Курс валют на чорному ринку
Скриншот

Долар

Купівля – 27,35 грн/$

Продаж – 27,39 грн/$

Євро

Купівля – 29,44 грн/€

Продаж – 29,52 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня курс долара склав 27,07 грн, а євро – 29,42 грн.

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