Долар не зміг подолати психологічну позначку: курс валют на 22 квітня

НБУ встановив довідковий курс долара на 22 квітня на позначці 27,08 грн, що на 1 копійку вище, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,35 грн, таким чином він подешевшав на 7 копійок за добу.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 22 квітня
100 доларів США – 2708 грн
100 євро – 2935 грн
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Курс валют в банках
Курс валют в банках
Скріншот
Долар
Купівля – 26,99 грн/$
Продаж – 27,38 грн/$
Курс долара в банках України
Скріншот
Євро
Купівля – 29,03 грн/€
Продаж – 29,68 грн/€
Курс євро в банках України
Скріншот
Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 27,2 грн/$
Продаж – 27,4 грн/$
Курс долара в обмінниках
Скріншот
Євро
Купівля – 29,46 грн/€
Продаж – 29,53 грн/€
Курс євро в обмінниках
Скріншот
Курс валют на чорному ринку
Курс валют на чорному ринку
Скріншот
Долар
Купівля – 27,35 грн/$
Продаж – 27,39 грн/$
Євро
Купівля – 29,44 грн/€
Продаж – 29,52 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня курс долара склав 27,07 грн, а євро – 29,42 грн.
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