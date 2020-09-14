Долар наблизився до психологічної позначки: курс валют в Україні

Валентина Гембарська Економіка 09:41, 14.09.2020 Оновлено: 09:51, 14.09.2020

Офіційний курс долара в понеділок, 14 вересня, виріс на 7 копійок і встановився на рівні 27,90 грн, а вартість євро підскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 14 вересня

  • 1 долар США – 27,9 грн

Курс долара НБУ
НБУ

  • 1 євро – 33,06 грн

Курс євро НБУ
НБУ

Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,8 грн/$

  • Продаж – 28,05 грн/$

Курс долара в банках
"Мінфін"

Євро:

  • Купівля – 32,65 грн/€

  • Продаж – 33,2 грн/€

Курс євро в банках
"Мінфін"

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,85 грн/$

  • Продаж – 28,0 грн/$

Курс долара в обмінниках
kurs.com

Євро:

  • Купівля – 32,8 грн/€

  • Продаж – 33,0 грн/€

Курс євро в обмінниках
kurs.com

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,93 грн/$

  • Продаж – 27,97 грн/$

Курс долара на чорному ринку
"Мінфін"

Євро:

  • Купівля – 32,93 грн/€

  • Продаж – 33,0 грн/€

Курс євро на чорному ринку
"Мінфін"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчим часом переступить психологічну позначку в 28 грн. У ситуацію може втрутитися Національний банк, в його силах як уповільнити, так і прискорити девальвацію.

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