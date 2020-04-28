Долар наблизився до нової позначки: з'явився курс валют на 28 квітня
Довідковий курс долара на 28 квітня встановлений на позначці 27,10 грн, що на 4 копійки нижче у порівнянні з попереднім банківським днем. Євро при цьому зафіксовано на рівні 29,41 грн, таким чином він виріс на 8 копійок.
Про це зазначається на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 28 квітня
100 доларів США – 2710 грн
100 євро – 2941 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар
Купівля – 27,26 грн/$
Продаж – 27,30 грн/$
Євро
Купівля – 29,49 грн/€
Продаж – 29,54 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 27,26 грн/$
Продаж – 27,3 грн/$
Євро
Купівля – 29,49 грн/€
Продаж – 29,54 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,27 грн/$
Продаж – 27,3 грн/$
Євро
Купівля – 29,2 грн/€
Продаж – 29,3 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:
долар – 27,14 грн;
євро – 29,33 грн.
В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% торгуватиметься біля позначки у 27 грн/$.