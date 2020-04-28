Долар наблизився до нової позначки: з'явився курс валют на 28 квітня

Валентина Гембарська Економіка 08:42, 28.04.2020 Оновлено: 09:18, 28.04.2020

Довідковий курс долара на 28 квітня встановлений на позначці 27,10 грн, що на 4 копійки нижче у порівнянні з попереднім банківським днем. Євро при цьому зафіксовано на рівні 29,41 грн, таким чином він виріс на 8 копійок.

Про це зазначається на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 28 квітня

100 доларів США – 2710 грн

100 євро – 2941 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс євро НБУ
Скриншот
Курс долара НБУ
Скриншот

Курс валют у банках

Долар

Купівля – 27,26 грн/$

Продаж – 27,30 грн/$

Курс долара у банках
Скриншот

Євро

Купівля – 29,49 грн/€

Продаж – 29,54 грн/€

Курс євро у банках
Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,26 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара в обмінниках
Скриншот

Євро

Купівля – 29,49 грн/€

Продаж – 29,54 грн/€

Курс євро в обмінниках
Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,27 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Скриншот

Євро

Купівля – 29,2 грн/€

Продаж – 29,3 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:

  • долар – 27,14 грн;

  • євро – 29,33 грн.

В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% торгуватиметься біля позначки у 27 грн/$.

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