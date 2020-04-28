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28 квітня • оновлено в 09:52
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Долар наблизився до нової позначки: з'явився курс валют на 28 квітня

6.4т
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Довідковий курс долара на 28 квітня встановлений на позначці 27,10 грн, що на 4 копійки нижче у порівнянні з попереднім банківським днем. Євро при цьому зафіксовано на рівні 29,41 грн, таким чином він виріс на 8 копійок.

Про це зазначається на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 28 квітня

100 доларів США – 2710 грн

100 євро – 2941 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс валют у банках

Долар

Купівля – 27,26 грн/$

Продаж – 27,30 грн/$

Курс долара у банках

Курс долара у банках

Скриншот

Євро

Купівля – 29,49 грн/€

Продаж – 29,54 грн/€

Курс євро у банках

Курс євро у банках

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,26 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скриншот

Євро

Купівля – 29,49 грн/€

Продаж – 29,54 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,27 грн/$

Продаж – 27,3 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 29,2 грн/€

Продаж – 29,3 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:

  • долар – 27,14 грн;

  • євро – 29,33 грн.

В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% торгуватиметься біля позначки у 27 грн/$.

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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