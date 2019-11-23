"Долар на дні": озвучено прогноз по курсу валют в Україні на тиждень

Фінансисти спрогнозували курс валют в Україні на наступному тижні на рівні 24,11 – 24,45 грн/$.

Про це сказано в матеріалі "Лига.net". Відзначається, що на ситуацію вплинуть два фактори – початок виплат по ПДВ і ажіотаж навколо облігацій Міністерства фінансів. У п'ятницю, 22 листопада, курс американської валюти в банках впав на 4 копійки і був встановлений на рівні 24,30 грн/$.

У підсумку, на наступному тижні однозначним плюсом для гривні буде передбачуваний ажіотаж навколо 4-річних ОВДП Мінфіну, мінусами – посилення покупки імпортерів і початок виплат по ПДВ, що зменшить продаж з боку експортерів. Що переважить?... Фінансисти орієнтуються на наступному тижні на курсовий діапазон 24,11 – 24,45 грн/$", – сказано в матеріалі.

Видання зазначає, що минулий тиждень, був одним з найспокійніших на валютному ринку за останні місяці. "Курс до останнього майже не змінювався: у понеділок міжбанк стартував з рівнів 24,17/24,21 грн/$, у вівторок, середу і четвер ринок застиг на 24,15/24,17 грн/$. Тільки в п'ятницю гривня зміцнилася відразу на 6 копійок, повторивши трирічний рекорд, встановлений в кінці вересня – 24,10/24,12 грн/$", – підкреслюють у статті.

Курс долара

Як зазначено, на більш сильне зміцнення гривні ресурсу не вистачило. "Побічно це підтверджує і готівковий ринок: зіставні з міжбанком ціни у п'ятницю ввечері можна було знайти лише в дуже нечисленних вуличних і банківських обмінниках. Більшість банків продавали долари в діапазоні 24,25 – 24,35 грн/$, але деякі ставили і більш високі курси – аж до 24,5 грн/$", – підсумовують у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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