Долар іде на рекорд: з'явився новий курс валют в Україні
Нацбанк встановив офіційний курс долара на 19 травня на позначці 26,57 грн/$. Курс долара знижується вже більш як тиждень. Американська валюта впала на 4 копійки за добу. Отже, долар рекордно дешевшає щодо гривні та пробиває мінімальні позначки за карантин.
Євро водночас закріпилося на позначці 28,79 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.
Така інформація опублікована на офіційному сайті НБУ.
Курс валют НБУ на 19 травня
100 доларів США – 2657 грн (-6 коп.)
100 євро – 2876 грн (-2 коп.)
НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,45 грн/$
Продаж – 26,67 грн/$
Євро:
Купівля – 28,5 грн/€
Продаж – 28,9 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,58 грн/$
Продаж – 26,64 грн/$
Євро:
Купівля – 29,0 грн/€
Продаж – 29,06 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,62 грн/$
Продаж – 26,68 грн/$
Євро:
Купівля – 28,60 грн/€
Продаж – 28,67 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в Україні 18 травня становив 26,63 грн за долар. Євро водночас закріпилося на позначці 28,76 грн.