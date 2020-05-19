Долар іде на рекорд: з'явився новий курс валют в Україні

Валентина Гембарська Економіка 08:50, 19.05.2020 Оновлено: 09:23, 19.05.2020

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 19 травня на позначці 26,57 грн/$. Курс долара знижується вже більш як тиждень. Американська валюта впала на 4 копійки за добу. Отже, долар рекордно дешевшає щодо гривні та пробиває мінімальні позначки за карантин.

Євро водночас закріпилося на позначці 28,79 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Така інформація опублікована на офіційному сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 19 травня

  • 100 доларів США – 2657 грн (-6 коп.)

  • 100 євро – 2876 грн (-2 коп.)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ
Скриншот
Курс євро НБУ
Скриншот

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,45 грн/$

  • Продаж – 26,67 грн/$

Курс долара в банках
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,5 грн/€

  • Продаж – 28,9 грн/€

Курс євро в банках
Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,58 грн/$

  • Продаж – 26,64 грн/$

Курс долара в обмінниках
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,0 грн/€

  • Продаж – 29,06 грн/€

Курс євро в обмінниках
Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,62 грн/$

  • Продаж – 26,68 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,60 грн/€

  • Продаж – 28,67 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в Україні 18 травня становив 26,63 грн за долар. Євро водночас закріпилося на позначці 28,76 грн.

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