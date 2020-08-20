Долар і євро знову подорожчали: з'явився новий курс валют в Україні

В Україні в четвер, 20 серпня, курси основних валют підскочили щодо гривні. Курс долара виріс на 9 копійок – до 27,31 грн, а євро на 11 копійок – до 32,6 грн.

Такі дані наводить Національний банк України.

Курс НБУ на 20 серпня

1 долар США – 27,31 грн;

1 євро – 32,6 грн.

Курс долара НБУ Сайт НБУ

Курс євро НБУ Сайт НБУ

*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,3 грн/$;

Продаж – 27,6 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,2 грн/€;

Продаж – 32,8 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,41 грн/$;

Продаж – 27,53 грн/$.

Курс долара в банках kurs.com

Євро:

Купівля – 32,45 грн/€;

Продаж – 32,6 грн/€.

Курс євро в банках kurs.com

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,45 грн/$;

Продаж – 27,52 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 32,4 грн/€;

Продаж – 32,5 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара 18 серпня знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,30 грн. А ось курс євро пішов угору – до 32,37 грн (+6 коп.).

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