Долар і євро знову подорожчали: з'явився новий курс валют в Україні

В Україні подорожчав долар.
В Україні в четвер, 20 серпня, курси основних валют підскочили щодо гривні. Курс долара виріс на 9 копійок – до 27,31 грн, а євро на 11 копійок – до 32,6 грн.
Такі дані наводить Національний банк України.
1 долар США – 27,31 грн;
1 євро – 32,6 грн.
Курс долара НБУ Сайт НБУ
Курс євро НБУ Сайт НБУ
*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,3 грн/$;
Продаж – 27,6 грн/$.
Курс долара в банках Мінфін
Євро:
Купівля – 32,2 грн/€;
Продаж – 32,8 грн/€.
Курс євро в банках Мінфін
Долар:
Купівля – 27,41 грн/$;
Продаж – 27,53 грн/$.
Курс долара в банках kurs.com
Євро:
Купівля – 32,45 грн/€;
Продаж – 32,6 грн/€.
Курс євро в банках kurs.com
Долар:
Купівля – 27,45 грн/$;
Продаж – 27,52 грн/$.
Курс долара на чорному ринку Мінфін
Євро:
Купівля – 32,4 грн/€;
Продаж – 32,5 грн/€.
Курс євро на чорному ринку Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара 18 серпня знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,30 грн. А ось курс євро пішов угору – до 32,37 грн (+6 коп.).
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