МоваЯзык

Топтеми:

Долар і євро знову подорожчали: з'явився новий курс валют в Україні

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,0 т.
Долар і євро знову подорожчали: з'явився новий курс валют в Україні

В Україні подорожчав долар.

В Україні в четвер, 20 серпня, курси основних валют підскочили щодо гривні. Курс долара виріс на 9 копійокдо 27,31 грн, а євро на 11 копійок – до 32,6 грн.

Такі дані наводить Національний банк України.

Курс НБУ на 20 серпня

  • 1 долар США – 27,31 грн;

  • 1 євро – 32,6 грн.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ Сайт НБУ

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ Сайт НБУ

*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,3 грн/$;

  • Продаж – 27,6 грн/$.

Курс долара в банках

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,2 грн/€;

  • Продаж – 32,8 грн/€.

Курс євро в банках

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,41 грн/$;

  • Продаж – 27,53 грн/$.

Курс долара в банках

Курс долара в банках kurs.com

Євро:

  • Купівля – 32,45 грн/€;

  • Продаж – 32,6 грн/€.

Курс євро в банках

Курс євро в банках kurs.com

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,45 грн/$;

  • Продаж – 27,52 грн/$.

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,4 грн/€;

  • Продаж – 32,5 грн/€.

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара 18 серпня знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,30 грн. А ось курс євро пішов угору – до 32,37 грн (+6 коп.).

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

УкраїнаКурс валютдоларєврогривня
Поділитися в Facebook
  2. Економіка