Долар і євро вперше за місяць синхронно подорожчали: який курс встановив НБУ

Валентина Гембарська Економіка 09:44, 21.05.2020 Оновлено: 10:08, 21.05.2020

НБУ встановив офіційний курс долара на 21 травня на позначці 26,58 грн/$, що на 7 копійок вище, ніж у попередній банківський день. Долар вже близько місяця не дорожчав щодо гривні, і сьогодні це трапилося вперше з 26 квітня. За останній час гривня сильно зміцнилася щодо долара, але сьогодні відбулося перше падіння у ціні.

Євро при цьому встановлений на позначці 29,14 грн, що на 12 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Про це зазначено на сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 21 травня

  • 100 доларів США – 2658 грн (+7 коп.)

  • 100 євро – 2914 грн (+12 коп.)

Курс долара НБУ
Скриншот
Курс євро НБУ
Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 26,52 грн/$

  • Продаж – 26,47 грн/$

Курс долара в банках
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,82 грн/€

  • Продаж – 29,1 грн/€

Курс євро в банках
Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,75 грн/$

  • Продаж – 26,84 грн/$

Курс долара в обмінниках
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,0 грн/€

  • Продаж – 29,05 грн/€

Курс євро в обмінниках
Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,77 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,03 грн/€

  • Продаж – 29,15 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара може опуститися до 26,5-26,6 грн/$ і досягти рекордно низької за час карантину позначки.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Зеленський про кадрові питання: жодного кума не призначу!

"ЄС" назвала "плівки Порошенка і Байдена" російською провокацією

"Платіжки стали меншими!" Зеленський посперечався з журналісткою про "кінець епохи бідності"

У Харкові почалися репресії проти медиків швидкої, які підняли бунт через COVID-19

На Донбасі загинув командир батальйону "Луганськ-1": ще троє поранені