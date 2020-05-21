Долар і євро вперше за місяць синхронно подорожчали: який курс встановив НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 21 травня на позначці 26,58 грн/$, що на 7 копійок вище, ніж у попередній банківський день. Долар вже близько місяця не дорожчав щодо гривні, і сьогодні це трапилося вперше з 26 квітня. За останній час гривня сильно зміцнилася щодо долара, але сьогодні відбулося перше падіння у ціні.
Євро при цьому встановлений на позначці 29,14 грн, що на 12 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
Про це зазначено на сайті НБУ.
Курс валют НБУ на 21 травня
100 доларів США – 2658 грн (+7 коп.)
100 євро – 2914 грн (+12 коп.)
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
Скриншот
Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 26,52 грн/$
Продаж – 26,47 грн/$
Курс долара в банках
Скриншот
Євро:
Купівля – 28,82 грн/€
Продаж – 29,1 грн/€
Курс євро в банках
Скриншот
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,75 грн/$
Продаж – 26,84 грн/$
Курс долара в обмінниках
Скриншот
Євро:
Купівля – 29,0 грн/€
Продаж – 29,05 грн/€
Курс євро в обмінниках
Скриншот
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,77 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скриншот
Євро:
Купівля – 29,03 грн/€
Продаж – 29,15 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара може опуститися до 26,5-26,6 грн/$ і досягти рекордно низької за час карантину позначки.
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