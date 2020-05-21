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21 травня • оновлено в 10:58
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Долар і євро вперше за місяць синхронно подорожчали: який курс встановив НБУ

  • Долар в Україні подорожчав вперше за місяць

  • Євро вже близько тижня впевнено зростає в ціні щодо гривні

  • В обмінниках і банках ситуація стабільна – відчутних курсових коливань немає

4.6т
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НБУ встановив офіційний курс долара на 21 травня на позначці 26,58 грн/$, що на 7 копійок вище, ніж у попередній банківський день. Долар вже близько місяця не дорожчав щодо гривні, і сьогодні це трапилося вперше з 26 квітня. За останній час гривня сильно зміцнилася щодо долара, але сьогодні відбулося перше падіння у ціні.

Євро при цьому встановлений на позначці 29,14 грн, що на 12 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Про це зазначено на сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 21 травня

  • 100 доларів США – 2658 грн (+7 коп.)

  • 100 євро – 2914 грн (+12 коп.)

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 26,52 грн/$

  • Продаж – 26,47 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,82 грн/€

  • Продаж – 29,1 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,75 грн/$

  • Продаж – 26,84 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,0 грн/€

  • Продаж – 29,05 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,77 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,03 грн/€

  • Продаж – 29,15 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара може опуститися до 26,5-26,6 грн/$ і досягти рекордно низької за час карантину позначки.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня курс валют
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