Долар і євро впали: скільки коштує валюта в банках України

В Україні курс долара у вівторок, 30 жовтня, упав на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 28,27 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках впав на 3 копійки і становить 32,40 грн/€.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні у відношенні до долара на позначці 28,20 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 6 копійок.

Курс гривні у відношенні до євро НБУ встановив на рівні 32,09 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.