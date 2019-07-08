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Долар і євро в Україні помітно подешевшали за вихідні

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В Україні курс долара у понеділок, 8 липня, знизився на 5 копійок.

Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у продажу був встановлений на рівні 25,90 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках опустився на 8 копійок і склав 29,27 грн/€.

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Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах знизився на 10 копійок — до 25,91 грн/$.

При цьому середній курс продажу євро знизився на 20 копійок — до 29,23 грн/€.

Долар і євро в Україні помітно подешевшали за вихідні

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,71 грн/$.

Порівняно із попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 16 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 28,95 грн/€.

Таким чином, за вихідні європейська валюта подешевшала на 25 копійок.

Національний банк України з 1 по 5 липня купив на міжбанку 321,2 мільйона доларів. Це в 7,3 рази більше, ніж тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Всього з початку 2019 року НБУ купив на міжбанку 1,96 млрд доларів, а продав – 231,4 мільйона доларів.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків курс гривні у липні коливатиметься у діапазоні 26 — 27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якої попит на валюту буде підвищуватися

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
НБУгривнядоларєвро
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