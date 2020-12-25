Долар і євро в Україні подорожчали: скільки коштує валюта

Національний банк України в п'ятницю, 25 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 28,45 грн/$.

За добу американська валюта подорожчала на 20 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 34,61 грн/€. У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Долар:

Купівля – 28,20 грн/$;

Продаж – 28,48 грн/$.

Євро:

Купівля – 34,20 грн/€;

Продаж – 34,70 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,15 грн/$;

Продаж – 28,30 грн/$

Євро:

Купівля – 34,18 грн/€;

Продаж – 34,36 грн/€.

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.