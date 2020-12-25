Долар і євро в Україні подорожчали: скільки коштує валюта

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Долар і євро в Україні подорожчали: скільки коштує валюта

Національний банк України в п'ятницю, 25 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 28,45 грн/$.

За добу американська валюта подорожчала на 20 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 34,61 грн/€. У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Долар і євро в Україні подорожчали

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 28,20 грн/$;

  • Продаж – 28,48 грн/$.

Курс долара в банках

Євро:

  • Купівля – 34,20 грн/€;

  • Продаж – 34,70 грн/€.

Курс євро в банках
Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,15 грн/$;

  • Продаж – 28,30 грн/$

Курс долара в обмінниках

Євро:

  • Купівля – 34,18 грн/€;

  • Продаж – 34,36 грн/€.

Курс євро в обмінниках

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз за курсом МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.

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