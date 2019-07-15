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Долар і євро в Україні подешевшали за вихідні: на скільки зміцнилася гривня

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В Україні курс долара в понеділок, 15 липня, знизився на 7 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,04 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 8 копійок і становить 29,33 грн/€.

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При цьому в одному з обмінних пунктів біля станції метро Лівобережна у Києві долари продають по 25,96 грн, а євро – 29,20 грн.

Долар і євро в Україні подешевшали за вихідні

Долар і євро в Україні подешевшали за вихідні

"Апостроф"

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,76 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 4 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 28,98 грн/€.

Так, за вихідні європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні у липні коливатиметься в діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту підвищуватиметься.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют НБУ долар євро гривня
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