Долар і євро в банках України подорожчали: скільки коштує валюта

В Україні курс долара в п'ятницю, 21 червня, виріс на 1 копійку.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,49 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 14 копійок і склав 29,90 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,37 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 4 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 29,82 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 31 копійку.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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