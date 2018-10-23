Долар і євро у банках синхронно подорожчали

В Україні курс долара у вівторок, 23 жовтня, виріс на 1 копійку.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 28,20 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках виріс на 2 копійки і становить 32,56 грн/€.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні у відношенні до долара на позначці 28,08 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 10 копійок.

Курс гривні у відношенні до євро НБУ встановив на рівні 32,27 грн/€. Так, за день європейська валюта подешевшала на 5 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.