Долар і євро синхронно впали: в Україні встановлено новий курс валют

Офіційний курс долара на 7 травня Національний банк встановив на рівні 26,93 грн/$, що на 4 копійки нижче, ніж попереднього дня. Євро при цьому встановлений на позначці 29,10 грн/€. Таким чином він знизився на 16 копійок.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс НБУ на 7 травня

100 доларів США – 2693 грн

100 євро – 2910 грн

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар

Купівля – 26,8 грн/$

Продаж – 27,03 грн/$

Курс долара у банках Скриншот

Євро

Купівля – 28,75 грн/€

Продаж – 29,3 грн/€

Курс євро у банках Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,00 грн/$

Продаж – 27,28 грн/$

Євро

Купівля – 28,88 грн/€

Продаж – 29,43 грн/€

Курс долара і євро в обмінниках Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 26,97 грн/$

Продаж – 27,05 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скриншот

Євро

Купівля – 28,97 грн/€

Продаж – 29,10 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ встановив офіційний курс долара на 6 травня на рівні 26,97 грн/$. Євро при цьому встановлений на позначці 29,26 грн/€.

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