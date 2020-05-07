Долар і євро синхронно впали: в Україні встановлено новий курс валют

Офіційний курс долара на 7 травня Національний банк встановив на рівні 26,93 грн/$, що на 4 копійки нижче, ніж попереднього дня. Євро при цьому встановлений на позначці 29,10 грн/€. Таким чином він знизився на 16 копійок.
Про це сказано на сайті НБУ.
Курс НБУ на 7 травня
100 доларів США – 2693 грн
100 євро – 2910 грн
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
Скриншот
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар
Купівля – 26,8 грн/$
Продаж – 27,03 грн/$
Курс долара у банках
Скриншот
Євро
Купівля – 28,75 грн/€
Продаж – 29,3 грн/€
Курс євро у банках
Скриншот
Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 27,00 грн/$
Продаж – 27,28 грн/$
Євро
Купівля – 28,88 грн/€
Продаж – 29,43 грн/€
Курс долара і євро в обмінниках
Скриншот
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 26,97 грн/$
Продаж – 27,05 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скриншот
Євро
Купівля – 28,97 грн/€
Продаж – 29,10 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ встановив офіційний курс долара на 6 травня на рівні 26,97 грн/$. Євро при цьому встановлений на позначці 29,26 грн/€.
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