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7 травня • оновлено в 12:46
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Долар і євро синхронно впали: в Україні встановлено новий курс валют

7.2т
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Офіційний курс долара на 7 травня Національний банк встановив на рівні 26,93 грн/$, що на 4 копійки нижче, ніж попереднього дня. Євро при цьому встановлений на позначці 29,10 грн/€. Таким чином він знизився на 16 копійок.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс НБУ на 7 травня

100 доларів США – 2693 грн

100 євро – 2910 грн

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар

Купівля – 26,8 грн/$

Продаж – 27,03 грн/$

Курс долара у банках

Курс долара у банках

Скриншот

Євро

Купівля – 28,75 грн/€

Продаж – 29,3 грн/€

Курс євро у банках

Курс євро у банках

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 27,00 грн/$

Продаж – 27,28 грн/$

Євро

Купівля – 28,88 грн/€

Продаж – 29,43 грн/€

Курс долара і євро в обмінниках

Курс долара і євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 26,97 грн/$

Продаж – 27,05 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 28,97 грн/€

Продаж – 29,10 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ встановив офіційний курс долара на 6 травня на рівні 26,97 грн/$. Євро при цьому встановлений на позначці 29,26 грн/€.

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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Радари Джанька
Радари Джанька
.... Мировые валюты падают ниц перед yкpo-гpивнeй!!! Но cвидoмoe cтaдo ликует понапрасну: курс последней держат для плавного выхода остатков иностранных инвесторов, вложившихся в "пиpaмидy" yкpoзaймoв. Этих обижать нельзя! Всё "вкусное" начнётся чуть позже, -- тогда и зaпaнyeтe ...
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
А где скот бутылкозадый с воплями что завтра будет по 40?! А? Животные вы где? =))
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