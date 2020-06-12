Долар і євро синхронно впали в ціні: з'явився свіжий курс валют

В Україні офіційний курс долара знизився на 4 копійки і встановився на позначці 26,59 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 11 копійок і встановився на позначці 30,17 грн.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 12 червня
100 доларів США – 2659 грн (-4 коп.)
100 євро – 3017 грн (-11 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
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Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,5 грн/$
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Купівля – 29,78 грн/€
Продаж – 30,33 грн/€
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Курс валют в обмінниках
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Продаж – 26,75 грн/$
Євро:
Купівля – 29,75 грн/€
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Купівля – 29,95 грн/€
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Курс валют
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня офіційний курс долара в Україні знизився на 1 копійку і встановився на позначці 26,63 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 6 копійок і встановився на позначці 30,28 грн.
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