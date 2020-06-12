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12 червня • оновлено в 10:11
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Долар і євро синхронно впали в ціні: з'явився свіжий курс валют

  • Долар і євро впали в ціні

  • Гривня зміцнилася перед вихідними

  • Курс залишиється більш-менш стабільним

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В Україні офіційний курс долара знизився на 4 копійки і встановився на позначці 26,59 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 11 копійок і встановився на позначці 30,17 грн.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 12 червня

  • 100 доларів США – 2659 грн (-4 коп.)

  • 100 євро – 3017 грн (-11 коп.)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,5 грн/$

  • Продаж – 26,74 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,78 грн/€

  • Продаж – 30,33 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,5 грн/$

  • Продаж – 26,75 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,75 грн/€

  • Продаж – 30,31 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,68 грн/$

  • Продаж – 26,75 грн/$

Курс валют

Курс валют

Євро:

  • Купівля – 29,95 грн/€

  • Продаж – 30,10 грн/€

Курс валют

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня офіційний курс долара в Україні знизився на 1 копійку і встановився на позначці 26,63 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 6 копійок і встановився на позначці 30,28 грн.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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